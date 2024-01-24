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Робив в окупаційній адміністрації під час захоплення Куп’янщини: оголошено підозру

Робив в окупаційній адміністрації під час захоплення Куп’янщини: оголошено підозру

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 54-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час незаконного вторгнення збройних сил рф на територію Куп’янського району місцевий мешканець добровільно вирішив співпрацювати з окупантами.

Наприкінці червня 2022 року чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. помощника начальника отдела (сельского) Петропавловского территориального отдела ВГА Купянского района».

Колаборант приймав у мешканців села Берестове і села Піщане документи для подальшого оформлення так званої «матеріальної допомоги» від рф, відповідав за надання послуг адміністративного характеру, збирав персональні відомості інших жителів, а також контролював стан благоустрою у зазначених населених пунктах.

Підозрюваний також брав участь у нарадах окупаційної адміністрації та виконував рішення та вказівки своїх безпосередніх керівників.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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