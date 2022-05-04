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Російські загарбники женуть додому каравани з «грузом 200»

Російські загарбники женуть додому каравани з «грузом 200»

Російські загарбники женуть додому каравани з «грузом 200» і замість нових танків, які кинули на цей напрям, вивозять підбитий металолом

При цьому їхня бронетехніка настільки розбомблена, що більше нагадує «троянди».

Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

«Десять камазов две недели назад привезли – «груз 200»… с Мариуполя... полные», – збентежено розповідає дружина своєму чоловіку-окупанту.

Вона згадує про їхнього давнього знайомого ВДВ-шника, який теж став «грузом 200». І з острахом переказує свідчення тих рашистів, яким пощастило повернутися з України живими.

«Были там, говорит, танки наши. Теперь, как розочки, просто как розочки все разорванные…» – з тремтінням в голосі говорить жінка.

Тож українські воїни пробивають не лише броню російської бронетехніки, але й інформаційний вакуум, який постійно намагається створити кремль.

Очистити нашу землю від ворожих загарбників – наш обов’язок!

Слава Україні!

#СБУ

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Источник: https://t.me/SBUkr/4223

Новости портала «Весь Харьков»

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