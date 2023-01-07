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Россия активно вербует наемников на Балканах
Российские захватчики вербуют наемников на войну в Украине на Балканах. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.
Отмечается, что Балканы стали основным регионом для этой цели, отвечают за вербовку сербы Деян Берич и Жика Радоичич.
Сообщается, что Берич — бывший наемник, воевавший против Украины в 2014 году. Сейчас он проживает в Российской Федерации. Жика Радоичич сейчас воюет на стороне россии в полномасштабном вторжении в Украину.
Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11576