Россия активно вербует наемников на Балканах

Российские захватчики вербуют наемников на войну в Украине на Балканах. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что Балканы стали основным регионом для этой цели, отвечают за вербовку сербы Деян Берич и Жика Радоичич.

Сообщается, что Берич — бывший наемник, воевавший против Украины в 2014 году. Сейчас он проживает в Российской Федерации. Жика Радоичич сейчас воюет на стороне россии в полномасштабном вторжении в Украину.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11576

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