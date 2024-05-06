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Ущерб от войны понесли 1987 заведений культуры

Ущерб от войны понесли 1987 заведений культуры

В Николаевской и Херсонской областях из-за войны пострадало почти половина объектов культурной инфраструктуры, в Одесской области - 9%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Ущерб понесли 1987 заведений культуры без учета памятников культурного наследия. Из них 324 – уничтожены (16,3%).

В общей сложности пострадали:

клубные заведения – 958;

библиотеки – 708;

заведения художественного образования – 153;

музеи и галереи – 114;

театры, кинотеатры и филармонии – 36;

парки, зоопарки, заповедники – 15;

цирки – 3.

Так по областям повреждено: в Винницкой – 3,2%, Днепропетровской 19%, Донецкой 83%, Житомирской – 17%, Закарпатской – 2%, Запорожской – 36%, Киевской – 27,1%, Луганской – 46,2%, Львовской – 4,1%, Николаевской – 44,2%, Одесской – 9%, Полтавской – 2%, Сумской – 54,9%, Харьковской – 55,4%, Херсонской – 43%, Хмельницкой – 17%, Черкасской – 6,1%, Черниговской – 47,4%, Кировоградской и в Киеве – 2%.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/35461

Новости портала «Весь Харьков»

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