6 мая в школах по всей россии проведут урок, приуроченный к 9 мая. Согласно сценарию, педагоги расскажут о единстве народов рф и попросят написать доклад о родственниках, участвовавших во Второй мировой или СВО. Истории представят на общешкольной линейке.

В заключении урока школьникам перечислят народы, которые воевали на стороне Советского союза. Но среди них не оказалось украинцев: «Плечом к плечу защищали мир от фашизма русские, белорусы, татары, буряты, таджики, узбеки, армяне, казахи и другие народы», — говорится в сценарии. По данным историка Михаила Филимошина, по числу погибших в ходе ВОВ украинцы находятся на втором месте после русских — это 15% от общего числа погибших представителей народов СССР.

«- А это ничего, что из 11 626 Героев Советского Союза, получивших это звание во время Второй мировой, 2 021 украинец?

- Врешь ты всё, фашист проклятый!»

Джерело: https://t.me/Crimeanwind/58692

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