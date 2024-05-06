Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:36
Просмотров: 99

Фейк: «Війна Польщі з Україною більш імовірна, ніж із росією»

Фейк: «Війна Польщі з Україною більш імовірна, ніж із росією»

#спростуванняЦентру

Брехня: українці ненавидять поляків, тому при першій же можливості зженуть на них свою злість. Війна Польщі проти України більш імовірна, ніж з росією. Такий наратив із посиланням на польського економіста Лешека Сікульського поширює прокремлівська пропаганда.

Правда: між Україною та Польщею – мирні дипломатичні відносини. 58,4% українців позитивно ставляться до Польщі. Натомість саме росія та білорусь неодноразово погрожували Польщі війною.

Крім цього, Лешек Сікульський неодноразово відзначався антиукраїнськими заявами, спрямованими на розпалювання ворожнечі до українців у Польщі. Він є одним із ідеологів проросійського руху в Польщі.

Джерело: https://t.me/spravdi/38378

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Из “Разговоров о важном” ко Дню победы убрали упоминания украинцев, воевавших на стороне СССР против нацизма
Сегодня 10:22    77
6 травня 1920 року закінчився Перший Зимовий похід
Сегодня 10:10    93
Ущерб от войны понесли 1987 заведений культуры
Сегодня 09:48    67
Из-за украинских атак по НПЗ работников приграничных предприятий лишают выходных и отпусков
Сегодня 09:26    79
В окупованому Бердянську знищили організатора катівні
Сегодня 09:15    112
НАТО офіційно попередила Німеччину, що російські агенти готують диверсії
Сегодня 09:04    101
Варфоломій закликав провести обмін полоненими "всіх на всіх"
Сегодня 08:54    112
Призванный из колонии заключённый убил 6 российских военных и сбежал с оружием
Сегодня 08:44    108
Харківщина, 6 травня
Сегодня 08:34    81
Брехня: «ТЦК отримали право на затримання і доставку всіх військовозобов’язаних у військкомати»
Сегодня 08:33    106
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 