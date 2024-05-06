Фейк: «Війна Польщі з Україною більш імовірна, ніж із росією»

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Брехня: українці ненавидять поляків, тому при першій же можливості зженуть на них свою злість. Війна Польщі проти України більш імовірна, ніж з росією. Такий наратив із посиланням на польського економіста Лешека Сікульського поширює прокремлівська пропаганда.

Правда: між Україною та Польщею – мирні дипломатичні відносини. 58,4% українців позитивно ставляться до Польщі. Натомість саме росія та білорусь неодноразово погрожували Польщі війною.

Крім цього, Лешек Сікульський неодноразово відзначався антиукраїнськими заявами, спрямованими на розпалювання ворожнечі до українців у Польщі. Він є одним із ідеологів проросійського руху в Польщі.

Джерело: https://t.me/spravdi/38378

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