Самовільно зайняв землю та надавав послуги з паркування у Харкові

Організував «парковку» на самовільно зайнятій земельній ділянці у Харкові — повідомлено про підозру підприємцю.

Дізнанням встановлено, що підприємець без будь-яких законних підстав зайняв земельну ділянку по вул. Академіка Павлова у м. Харкові для власних комерційних цілей, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Вказана земля належить до земель житлової та громадської забудови.

ФОП огородив земельну ділянку та облаштував пропускний пункт. За грошову винагороду він надавав послуги з паркування транспортних засобів.

Внаслідок протиправних дій підприємця територіальній громаді м. Харкова завдано шкоду у сумі майже 700 тисяч гривень: це підтверджено висновком судово-економічної експертизи.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 47-річному чоловіку за фактом самовільного зайняття земельної ділянки (ч. 1 ст. 197-1 КК України).

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