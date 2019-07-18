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СБУ блокувала наймасштабніший в історії України канал контрабанди товарів широкого вжитку (ВІДЕО)

СБУ блокувала наймасштабніший в історії України канал контрабанди товарів широкого вжитку (ВІДЕО)

У межах реалізації комплексу заходів по боротьбі з контрабандою та тіньовою економікою співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури припинили діяльність транснаціонального угруповання, яке організувало контрабандні поставки товарів широкого вжитку з Китаю до України в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування оперативники спецслужби встановили, що починаючи з 2016 року організоване угруповання, до складу якого входили громадяни КНР та України, налагодило постачання у нашу країну текстильних товарів. Продукція надходила у морські порти поза митним контролем без сплати відповідних обов’язкових платежів до державного бюджету України.

Потім продукція реалізовувалась у «роздріб» та «оптовими партіями», виключно за готівку без належного оформлення фінансово-господарської документації. «Співробітники СБ України задокументували, що у 2018 році учасники угруповання контрабандою ввезли продукції на 234 мільйони гривень. З початку 2019 року – сто двадцять мільйонів гривень без сплати до бюджету обов’язкових платежів», - наголосив на брифінгу т.в.о. Голови СБУ Іван Баканов.

Загальний обсяг ввезеного текстилю становить від 1,5 до 2,5 тисяч тонн на рік, що складає 40% від всієї кількості текстилю, який реалізовується на вітчизняному ринку.

В Одесі правоохоронці провели санкціоновані слідчі дії у місцях проживання фігурантів провадження та за адресами складських приміщень і вилучили понад дев’ятсот тонн контрабандної продукції на суму сто мільйонів гривень.

Триває досудове слідство ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, у межах якого слідчими Головного слідчого управління СБУ будуть притягнуті до кримінальної відповідальності організатори та інші учасники незаконної схеми.

СБУ продовжує роботу у напрямку детінізації економіки України та поповнення Держбюджету.

Пресцентр СБ України

СБУ блокувала наймасштабніший в історії України канал контрабанди товарів широкого вжитку (ВІДЕО)

СБУ блокувала наймасштабніший в історії України канал контрабанди товарів широкого вжитку (ВІДЕО)

СБУ блокувала наймасштабніший в історії України канал контрабанди товарів широкого вжитку (ВІДЕО)

СБУ блокувала наймасштабніший в історії України канал контрабанди товарів широкого вжитку (ВІДЕО)

СБУ блокувала наймасштабніший в історії України канал контрабанди товарів широкого вжитку (ВІДЕО)

СБУ блокувала наймасштабніший в історії України канал контрабанди товарів широкого вжитку (ВІДЕО)

СБУ блокувала наймасштабніший в історії України канал контрабанди товарів широкого вжитку (ВІДЕО)

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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