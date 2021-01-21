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СБУ підозрює кримчанина у державній зраді за сприяння силовим структурам Російської Федерації

СБУ підозрює кримчанина у державній зраді за сприяння силовим структурам Російської Федерації

За матеріалами Служби безпеки України заочно повідомлено про підозру у державній зраді директору комерційного підприємства з тимчасово окупованого Криму, який надавав послуги з обслуговування військової техніки силовим структурам РФ.

За даними досудового слідства органів безпеки, до анексії Криму підприємство було єдиним потужним паливозаправником в аеропорту Сімферополя. Фірма спеціалізувалася на забезпеченні паливно-мастильними матеріалами та заправці саме цивільних повітряних суден. Після незаконної анексії Криму підприємство продовжило свою діяльність. Проте його «клієнтами» стали силові структури країни-агресора, зокрема Міністерство оборони, Національна гвардія, ФСБ.

Для формування доказової бази правоохоронці провели санкціоновані обшуки за адресами нерухомості фігуранта на материковій частині України та допити свідків. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку та інші матеріали, які доводять його протиправну діяльність.

Слідчі органів безпеки кваліфікували дії директора комерційного підприємства за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Операція із викриття та документування протиправної діяльності зрадника проводилась співробітниками Управління СБУ в Херсонській області спільно зі слідчими Головного Управління СБУ в АР Крим під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Источник: ssu.gov.ua

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