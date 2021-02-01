СБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб России: подробности спецоперации

Агентурная сеть, которую разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины, создана 85-м Главным центром специальной службы управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации. В ее состав, отмечают в СБУ, входили жители Харькова и Одессы: активисты «русской весны». Они сейчас базируются на территории так называемой Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Указания завербованным агентам-украинцам давали кураторы из Москвы. Влиять на жителей Украины участники сети пытались через Телеграмм-каналы. Среди них - сообщества «Легитимный», «Черный квартал», «Тремпель Харьков», «Херсон live» и другие.

Роман Дудин, начальник СБУ в Харьковской области:

Вказані регіональна Телеграм-канали накривають всю південно-східну територію України. І саме вона входить в зону зацікавленності Російської Федерації, як проект "Новоросія". За висновками експертизи, розміщення цих публікацій носять системний характер з вираженим стилем оформлення. Контент направлений на дестабілізацію ситуації в державі, цілеспрямовану дискретитацію органів влади і управлінь, здійснення впливу на державну політику , виникнення соціальної напруги та протестних настроїв серед населення.

"Главным менеджером", говорят в СБУ, является одессит - один из организаторов массовых беспорядков во время одесского «Антимайдана». Именно он, по данным следствия, общался с заказчиками публикаций на каналах и отчитывался перед российскими кураторами. За размещение материалов он вместе с сообщниками получал средства от заказчиков публикаций. Потом - они конвертировали украинскую гривну в другую валюту и переводили в непризнанную «ПМР», Молдову или Россию. Среди заказчиков были и определенные политические силы, правда какие именно - силовики не разглашают, ссылаясь на тайну следствия. Все материалы отправлялись на согласование в Москву. Стоимость размещения публикаций - от нескольких сотен в региональных, и до 30 тысяч гривен на всеукраинских каналах.

Роман Дудин, начальник СБУ в Харьковской области:

Раніше в нашій протидії ми бачили, що Російська Федерація вкладувала кошти у проведення на території України диверсійних, терористичних актів. Цей проект цікавий тим, що фактично, після досягнення певної кількості підписників – це дозволило перейти на самоокупність. Тобто, ці гроші, що вони отримували за публікації, вони їх використовували для власних потреб і для залучення нових осіб.

Уголовное производство открыто по статье "Государственная измена". Одесситу, который является администратором 12 Телеграмм-каналов, подозрение объявили заочно: фигурант дела скрывается от следствия за рубежом. Еще двух подозреваемых: женщин-сообщниц задержали в Киеве. Вместе с тем, оперативники СБУ проверяют причастность к агентурной сети других лиц.

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