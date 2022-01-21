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СБУ викрила членів «Луганського округу донських козаків», які брали участь у бойових діях проти сил АТО

СБУ викрила членів «Луганського округу донських козаків», які брали участь у бойових діях проти сил АТО

СБУ продовжує системну роботу щодо викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки на сході України. У ході комплексних дій встановлено особи 13 ватажків і активних учасників так званого «Луганського округу донських козаків», які воювали проти сил АТО у складі проросійських незаконних збройних формувань.

Встановлено, що раніше вони входили до складу однойменної громадської організації, яку зареєстрували до 2014 року. Згодом за матеріалами СБУ суд ухвалив рішення про її заборону і примусовий розпуск.

Встановлено, що зловмисники брали активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у районах Луганська та Дебальцевого.

Крім того, вони супроводжували так звані «гуманітарні» вантажі з РФ для бойовиків, а також патрулювали населенні пункти на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

Задокументовано факти залучення озброєних учасників ворожого угруповання до охорони незаконних блокпостів в ОРДЛО. Там вони, серед іншого, зупиняли громадський транспорт і автомобілі місцевих жителів та здійснювали протиправні обшуки.

Наразі ватажки козачого формування переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини.

Після затримання зловмисників їх буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

У межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки нашої країни.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва прокуратури.

СБУ викрила членів «Луганського округу донських козаків», які брали участь у бойових діях проти сил АТО

СБУ викрила членів «Луганського округу донських козаків», які брали участь у бойових діях проти сил АТО

СБУ викрила членів «Луганського округу донських козаків», які брали участь у бойових діях проти сил АТО

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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