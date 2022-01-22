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СБУ заблокувала «фінансовий центр» в окупованому Луганську: 7 років сплачували податки з мільйонних оборотів до «бюджету ЛНР»

СБУ заблокувала «фінансовий центр» в окупованому Луганську: 7 років сплачували податки з мільйонних оборотів до «бюджету ЛНР»

Служба безпеки України викрила та заблокувала масштабний механізм фінансування окупаційних органів влади, встановлених на тимчасово окупованих територіях країною-агресором.

Як свідчать матеріали слідства, механізм полягав у діяльності на тимчасово окупованій території тіньової фінансової установи, яка «спеціалізувалася» на незаконному переведенні коштів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку.

За неповні 7 років її функціонування загальний обсяг коштів, переведених нелегальною фінустановою тільки через українську платіжну систему, сягнув 87 млн гривень.

Клієнти сплачували за кожну операцію до 7%, з яких ділки систематично відраховували податки до так званого «бюджету ЛНР».

За даними слідства, організував тіньову фінустанову підприємець з Луганська ще у 2015 році. В умовах відсутності на ТОТ банківської системи «фінансовий центр» надавав клієнтам послуги із переведення у готівку коштів з карток українських банків, поповнення електронних гаманців, обміну валют, міжнародних грошових переказів та інших фінансових операцій.

У ході обшуків, проведених у декількох містах Луганської області, оперативники та співробітники СБУ вилучили у спільників «фінансистів»:

• понад 300 банківських карток клієнтів – «переселенців», які фактично мешкають або вже померли на ТОТ;

• комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;

• чорну бухгалтерію;

• готівку в різній валюті, загальна сума яких в еквіваленті становить майже 6 млн гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ викрили та затримали організатора «фінансового центру».

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України. За рішенням суду його взято під варту.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти та майно підозрюваного, а також повідомлення про підозру іншим особам, причетним до оборудки.

Заходи із викриття та припинення незаконної фінансової діяльності проводили співробітники Головного Управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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