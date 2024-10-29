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СБУ затримала агента гру, який видавав себе за військового, шпигував для рф у 10 областях України і хотів влаштуватися у «Вагнер»

СБУ затримала агента гру, який видавав себе за військового, шпигував для рф у 10 областях України і хотів влаштуватися у «Вагнер»

СБУ затримала агента гру, який видавав себе за військового, шпигував для рф у 10 областях України і хотів влаштуватися у «Вагнер»

Служба безпеки затримала агента воєнної розвідки рф (більш відомої як гру), котрий шпигував для ворога у десяти регіонах України. Фігурантом виявився 22-річний мешканець Херсонщини, який видавав себе за військового і під такою «легендою» пересувався по нашій державі.

За даними контррозвідки СБУ, агент діяв у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Чернівецькій областях.

Зловмисник по черзі об’їжджав регіони на рейсових автобусах. У кожній з областей він намагався розвідати локації ППО, а також координати військових шпиталів та інших медустанов, де українські воїни перебували на стаціонарному лікуванні.

Отримані відомості зрадник месенджером передавав російській спецслужбі.

Після виконання агентурних завдань окупанти обіцяли «евакуювати» свого поплічника до країни-агресора та влаштувати його до ПВК «Вагнер». За матеріалами справи, фігурант хотів вступити до цього угруповання, щоб воювати проти України.

Служба безпеки зірвала плани агента і затримала його «на гарячому», коли він розвідував місця базування ЗСУ в Миколаєві.

У затриманого вилучено мобільний телефон, на якому він готував агентурний «звіт» та відправляв його зв’язковим російського гру. Поіменний список осіб яких уже встановлено контррозвідкою СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13238

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