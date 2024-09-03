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СБУ затримала інформаторку російського гру, яка намагалася підготувати ракетний удар по Миколаєву «в обхід» ППО

СБУ затримала інформаторку російського гру, яка намагалася підготувати ракетний удар по Миколаєву «в обхід» ППО

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаєві ще одну інформаторку воєнної розвідки рф. Зловмисниця збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по місту.

«Під прицілом» ворога були заводи та виробничі цехи оборонно-промислового комплексу України.

Щоб здійснити вогневе ураження цих об’єктів «в обхід» ППО, агресор намагався дізнатися про місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ.

Для виконання ворожого завдання російська спецслужба залучила свою інформаторку – колишню бухгалтерку місцевого підприємства.

Щоб виявити потенційні цілі, зловмисниця об’їжджала місто різними маршрутами на громадському транспорті та здійснювала дорозвідку пішки.

У разі встановлення локації «потрібного» об’єкта, жінка фіксувала його на камеру телефону, роблячи вигляд, що вона з кимось розмовляє.

Усі отримані відомості вона узагальнювала у «звіт» для свого російського куратора – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру). Його установчі дані вже відомі контррозвідникам Служби безпеки.

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожої поплічниці і завчасно затримали її. У неї вилучено мобільний телефон, який фігурантка використовувала для зв’язку з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Джерело: ssu.gov.ua

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