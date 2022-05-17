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СБУ знешкодила агентурну мережу рф, яка мала забезпечити проникнення ворожих ДРГ у Миколаїв (ВІДЕО)

СБУ знешкодила агентурну мережу рф, яка мала забезпечити проникнення ворожих ДРГ у Миколаїв (ВІДЕО)

Встановлено, що агентурна група була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входило 5 осіб з числа місцевих жителів.

За вказівками куратора, агенти також збирали інформацію щодо суспільно-політичної обстановки в регіоні та наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву.

Для отримання секретних відомостей, у тому числі позицій українських підрозділів, зловмисники намагалися «в темну» використовувати діючих військовослужбовців. Тобто випитували в них секретну інформацію нібито у дружній розмові.

Після «успішного» виконання завдань частину агентів мали евакуювати до Криму, іншим – обіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини.

У ході слідчо-оперативних дій в обласному центрі затримано активних учасників ворожої групи.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Источник: ssu.gov.ua

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