Шеф-редактор "Sputnik Литва" задержан в Риге по подозрению шпионаже

Это просто праздник какой-то!

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан спецслужбами в Риге по подозрению в нарушении экономических санкций и шпионаже.

Теперь задержанному в Риге шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему грозит до 20 лет лишения свободы, его подозревают в шпионаже и нарушении антироссийских санкций. Как сообщило само агентство, Касем — гражданин Латвии, но уже несколько лет живёт и работает в Москве на Кремль, он приехал в страну 30 декабря по личным делам.

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Джерело: https://t.me/BerezaJuice/25897

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