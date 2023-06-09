Шкода державі на суму майже 600 тисяч: судитимуть членів організованої групи на чолі з головою однієї із селищних рад у передмісті Харкова

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи, через злочинні дії якої державі завдано матеріальну шкоду на суму майже 600 тисяч гривень.

За даними прокуратури Харківської області, голова однієї із селищних рад, розташованої у передмісті Харкова, та керівник ТОВ, що спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель, утворили організовану групу з метою заволодіння бюджетними коштами. До складу групи, крім двох організаторів, також увійшов директор зазначеного ТОВ.

Встановлено, що з 2018 по 2019 рік, під час ремонту нежитлової будівлі у Харківському районі, зловмисники вносили до офіційних документів недостовірні відомості про роботи, які фактично не виконувались.

На підставі цих документів на рахунок ТОВ перераховувались бюджетні кошти за не проведені роботи, внаслідок чого державі в особі селищної ради завдано матеріальну шкоду.

Голові селищної ради інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великому розмірі, у тому числі організованою групою, службове підроблення, вчинене організованою групою та за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Керівник ТОВ обвинувачується в організації заволодіння чужим майном та службового підроблення, вчиненого організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Директора ТОВ судитимуть за фактами заволодіння чужим майном та службового підроблення, вчиненими за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Справу розглядатимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости