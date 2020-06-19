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Смертельное ДТП на Сумской: осужденная Зайцева выплатила двум потерпевшим по 31 гривен компенсации

Смертельное ДТП на Сумской: осужденная Зайцева выплатила двум потерпевшим по 31 гривен компенсации

Елена Зайцева, которая отбывает 10-летний срок лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове 18 октября 2017, начала выплату компенсации пострадавшим с 31 грн 67 копеек.

Об этом сообщает Укринформ, корреспонденту которого рассказала об этом адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

"Зайцева сегодня выплатила двум пострадавшим компенсацию по 31,67 грн каждому. Есть подтверждение, что они получили средства, выплачиваемые в рамках исполнительного производства", - отметила Матвеева.

По ее словам, при этом по решению суда Зайцева должна выплатить всем пострадавшим около 3 млн грн.

"Что касается второго осужденного за то же ДТП - Геннадия Дронова, который отбывает срок в Полтавской области и должен уплатить такую же компенсацию, то сейчас сведений о поступлении выплат от него нет", - добавила адвокат.

Как сообщалось, ранее в Сети появились фото, как Зайцева, которая отбывает приговор в Покровском исправительном центре №79 в Днепропетровской области, загорает. 

Напомним, 18 октября 2017 в центре Харькова столкнулись Lexus под управлением Елены Зайцевой и Volkswagen Геннадия Дронова. Зайцева двигалась по улице Сумской на большой скорости на красный свет, а Дронов в тот самый момент выехал с боковой улицы. В результате столкновения Lexus отбросило на толпу пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. На месте погибли пять человек, шестая женщина умерла в больнице, пострадали 6 человек.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Зайцеву и Дронова виновными в причинении ДТП с многими жертвами и назначил им по 10 лет заключения и возмещения компенсации семьям погибших и пострадавших в размере 3 млн грн с каждого фигуранта.

3 апреля Верховный Суд Украины отклонил кассационные жалобы защитников Елены Зайцевой и Геннадия Дронова и оставил в силе приговоры суда первой инстанции и Апелляционного суда Харьковской области: по 10 лет лишения свободы каждому.

Елену Зайцеву этапировали в исправительный центр в Днепропетровской области, Геннадия Дронова - в колонию на Полтавщине.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп, зайцева

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