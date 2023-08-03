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Справа «ВіЕйБі Банку»: завершено розслідування стосовно власника та ексголови наглядової ради

Справа «ВіЕйБі Банку»: завершено розслідування стосовно власника та ексголови наглядової ради

Розслідування за підозрою фактичного власника «ВіЕйБі Банку» та колишньої голови наглядової ради банку (близької родички власника) завершено.

Їх підозрюють у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України, легалізації частини цих коштів та підбуренні до зловживання службовим становищем керівництвом НБУ.

Детальніше (https://bit.ly/43M9hj6)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2008

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