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Справа «ВіЕйБі Банку»: завершено розслідування стосовно власника та ексголови наглядової ради
Розслідування за підозрою фактичного власника «ВіЕйБі Банку» та колишньої голови наглядової ради банку (близької родички власника) завершено.
Їх підозрюють у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України, легалізації частини цих коштів та підбуренні до зловживання службовим становищем керівництвом НБУ.
Детальніше (https://bit.ly/43M9hj6)
Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2008