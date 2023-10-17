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Справи Майдану: ДБР повідомило про підозру 20 співробітникам фсб рф

Справи Майдану: ДБР повідомило про підозру 20 співробітникам фсб рф

Справи Майдану: ДБР повідомило про підозру 20 співробітникам фсб рф, у тому числі колишньому ад’ютанту путіна Золотову

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру в пособництві у вчиненні державної зради керівникам СБУ часів Януковича, двадцяти співробітникам федеральної служби безпеки рф під час подій Революції Гідності.

Серед підозрюваних:

● генерал армії Віктор Золотов - колишній керівник служби безпеки президента рф, заступник головнокомандувача внутрішніми військами (на даний час – директор федеральної служби військ нацгвардії рф);

● генерал-полковник Олексій Сєдов начальник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) фсб рф;

● генерал-лейтенант Олексій Жало – заступник начальника 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) фсб рф - начальник управління захисту конституційного устрою;

● генерал-майор Сергій Єгоров – перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою 2 служби фсб рф;

● генерал-майор Володимир Павлік – перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5 Служби (оперативної інформації та міжнародних зв’язків) фсб рф;

● генерал-майор Андрій Яценко – колишній співробітник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) фсб рф, зараз – заступник начальника управління фсб рф в м. москва.

● Також підозри у держзраді повідомлено колишньому голові СБУ, його першому заступнику – керівнику Антитерористичного центру та начальнику Департаменту захисту національної державності Служби часів Януковича.

▶ ️Встановлено, що експосадовці СБУ, за вказівкою російських кураторів, розпалювали національну, релігійну ворожнечу та ненависть серед громадян через їх ідеологічні переконання.

▶ ️Спільним рішенням керівництва СБУ та фсб рф, з 13 по 15 грудня 2013 року в Україні перебувала делегація з 20 співробітників російської спецслужби. Вони сприяли працівникам СБУ у підготовці відеоматеріалів та публікацій для створення негативного образу учасників «Євромайдану» та представників опозиційних сил.

▶ ️За завданням керівництва СБУ було підготовлено 257 відеоматеріалів провокативного змісту і спеціально створено ютуб-канал для їх поширення. Про розміщення цих відеофайлів співробітники СБУ прозвітували перед фсб рф, надіславши їм посилання на опубліковані відеозаписи.

▶ ️Вже після залишення делегацією фсб рф України тодішнє керівництво СБУ «заднім числом» підписало документи нібито про їх запрошення як представників спецслужб у межах Комісії з інформаційної безпеки при Раді керівників органів безпеки і спецслужб СНД.

▶ ️Таким чином, слідством встановлено й доведено вплив спецслужб рф на колишнє керівництво СБУ з метою проведення підривної діяльності проти України.

Процесуальне керівництво - Офіс Генпрокурора.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3915

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