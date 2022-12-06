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Справи Майдану. Ексберкутівець заочно отримав рекордний термін ув'язнення

Справи Майдану. Ексберкутівець заочно отримав рекордний термін увязнення

Печерський районний суд Києва заочно засудив до восьми років позбавлення волі колишнього працівника харківського "Беркуту" за жорстоке побиття протестувальника біля Адміністрації президента. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Адвокатська дорадча група уточнила, що йдеться про беркутівця Ігоря Садовниченка.

1 грудня 2013 року він побив гумовим кийком та ногами протестувальника, який лежав на проїжджій частині з кайданками на руках за спиною.

Такі дії кваліфікували як перевищення службових повноважень на виконання явно злочинного наказу, що супроводжувалося насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями (ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Садовниченко з 2015 року переховується від слідства у Росії, тому розгляд справи відбувався у формі спеціального судового провадження (in absentia). Обвинувальний акт у справі надійшов до Печерського райсуду ще у листопаді 2018 року.

Офіс генпрокурора вказує, що наразі це найсуворіший вирок щодо правоохоронця.

Джерело: news.liga.net

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