Справу колаборанта, який допомагав окупантам налагоджувати енергогосподарство на Харківщині, направили до суду

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Обвинувачений – житель села Підгорівка Старобільського району Луганської області. Чоловік, маючи досвід роботи у сфері топлива, енергетики та вугільної промисловості, вирішив застосувати свої знання і навички в роботі на окупантів.

За даними слідства, у липні 2022 року обвинувачений приїхав у Куп’янськ і, погодившись на пропозицію представників рф, обійняв посаду «и. о. заместителя начальника «Управления топлива, энергетики и угольной промышлености» в окупаційній адміністрації.

Колаборант звітував перед вищим керівництвом про виконання розпоряджень і вказівок, контролював роботу підлеглих працівників, проводив наради, а також узгоджував бюджет для виплати заробітної плати в російських рублях. Також обвинувачений погоджував плани розвитку енергогосподарства і підвищення ефективності виробництва підприємств, розглядав пропозиції щодо їх реконструкцій і в цілому вживав усіх заходів для налагодження енергетичної структури на захопленій збройними силами рф території.

Після деокупації колаборант втік на непідконтрольні Україні території і наразі переховується від слідства, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости