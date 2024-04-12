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Справу колаборанта, який допомагав окупантам налагоджувати енергогосподарство на Харківщині, направили до суду

Справу колаборанта, який допомагав окупантам налагоджувати енергогосподарство на Харківщині, направили до суду

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Обвинувачений – житель села Підгорівка Старобільського району Луганської області. Чоловік, маючи досвід роботи у сфері топлива, енергетики та вугільної промисловості, вирішив застосувати свої знання і навички в роботі на окупантів.

За даними слідства, у липні 2022 року обвинувачений приїхав у Куп’янськ і, погодившись на пропозицію представників рф, обійняв посаду «и. о. заместителя начальника «Управления топлива, энергетики и угольной промышлености» в окупаційній адміністрації.

Колаборант звітував перед вищим керівництвом про виконання розпоряджень і вказівок, контролював роботу підлеглих працівників, проводив наради, а також узгоджував бюджет для виплати заробітної плати в російських рублях. Також обвинувачений погоджував плани розвитку енергогосподарства і підвищення ефективності виробництва підприємств, розглядав пропозиції щодо їх реконструкцій і в цілому вживав усіх заходів для налагодження енергетичної структури на захопленій збройними силами рф території. 

Після деокупації колаборант втік на непідконтрольні Україні території і наразі переховується від слідства, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости

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