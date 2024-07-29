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Стала «спеціалісткою» в окупаційній адміністрації на Харківщині – викрито мешканку Куп’янська

Стала «спеціалісткою» в окупаційній адміністрації на Харківщині – викрито мешканку Куп’янська

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 46-річній жінці в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканка Куп’янська під час захоплення міста збройними силами рф у липні 2022 року добровільно працевлаштувалась до окупаційної адміністрацію на посаду «и. о. ведущего специалиста отдела торговли Управления промышленности и торговли».

Підозрювана займалась складанням службової документації, надавала консультації відвідувачам та здійснювала робочі візити до підприємств, розташованих на території громади.

Наразі колаборантка переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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