Стверджував, що «України тут більше не буде»: на Харківщині затримали прихильника росії

Житель селища Садовод Куп’янського району під час окупації населеного пункту збройними силами рф вітав загарбників на території Харківщини: чоловік публічно радів, що «росія тут назавжди», а також стверджував, що «України тут більше не буде».

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Проте шанувальника «руського миру» викрили правоохоронці.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 65-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнання – Куп’янський РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости