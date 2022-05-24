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Створені, щоб не воювати, а залякувати мирне населення

Створені, щоб не воювати, а залякувати мирне населення

Представник ГУР МО України прокоментував виданню “The New York Times” причини скоєння російськими солдатами злочинів у Бучі

Видання “The New York Times” проводить в Україні низку розслідувань злочинів, які були скоєні російськими військовослужбовцями. Зокрема, у представленій публікації йдеться про розслідування злочинів, що були скоєні під час окупації Бучі та участі в них військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади зс рф.

Разом із представниками українських правоохоронних органів та свідків злочинів коментар виданню надав представник ГУР МО України, в якому він розповів про історію та особливості створення 64 омсбр, а також про передумови деградації особового складу російських військових формувань до рівня злочинців.

Прочитати публікацію можна за посиланням. https://www.nytimes.com/2022/05/22/world/europe/ukraine-bucha-war-crimes-russia.html?smid=wa-share

Источник: gur.gov.ua

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