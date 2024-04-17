ГУР: кремль запустив у соцмережах нову ІПСО для зриву мобілізації в Україні

Інформаційна операція побудована на відеороликах, в яких нібито українські чоловіки фільмують себе за кордоном на відпочинку і називають себе «ухилянтами».

Ширяться ролики один за одним у ТікТок та інших популярних соцмережах, встановили у Головному управлінні розвідки:

- Цей контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії – схвальні та критичні, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди. Також одночасно були створені «народні» пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж – вихваляння «ухилянтів».

В ГУР додали, що про цілеспрямовану пропагандистську кампанію також свідчить анонімність авторів роликів та просування відеоматеріалу організованими групами ботів.

Джерело: https://t.me/spravdi/37977

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