Крейсер “москва”, Зміїний, вишки, міст, Крим ― як Україна воює у Чорному морі

Представник ГУР МО України Андрій Юсов взяв участь у програмі “Хоробрі серця” та розповів про роль розвідувальних даних під час планування та реалізації операцій наших Сил безпеки й оборони у Чорному морі, а також про значення здійснених успішних морських місій.

За його словами, після звільнення так званих “вишок Бойка” росіяни втратили можливості ведення розвідки у небі, на воді та на суходолі. Натомість нафтогазовидобувні платформи стала активно використовувати Україна.

“Сьогодні вишки використовуються напряму. Ми не будемо розповідати як, але це, звісно, звузило ворожу зону впливу і розширило можливості наших Сил безпеки і оборони, зокрема ГУР МО України, інших складових, спецслужб щодо проведення та реалізації наступних успішних операцій в акваторії Чорного моря і, власне, у тимчасово окупованому Криму”, ― сказав Андрій Юсов.

Важливим етапом боротьби з росією у Чорному морі стала також деокупація острова Зміїний.

“Після захоплення острова на деякий час здавалось, що його звільнення було б неможливим: настільки ворог наситив сам острів і особовим складом, і засобами вогневого ураження, РЕБ, зенітно-ракетними комплексами, засобами, які загрожували українському узбережжю півдня і могли забезпечити подальші дії [росії], зокрема — планування десантних операцій проти України. І не тільки України. Йдеться також і про безпеку Молдови”, ― зазначив Андрій Юсов.

Усі ці плани москви зникли після розгрому росіян на Зміїному.

“Брехлива російська пропаганда називає це “жестом доброї волі”, а насправді це — результат операції, кропіткої роботи, серйозного планування і, так, героїчних вчинків українських оборонців, які звільнили острів Зміїний”, ― наголосив представник ГУР МОУ.

Джерело: gur.gov.ua

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