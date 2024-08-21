Судитимуть інформатора, який передавав ворогу дані про базування сил ППО Харкова

Наприкінці 2023 року безробітний мешканець селища Безлюдівка через месенджер «Телеграм» почав спілкуватись з представником фсб рф.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Фігурант свідомо та добровільно надсилав представнику російської спецслужби інформацію про базування Сил оборони та місця знаходження ППО.

Він об’їжджав передмістя Харкова та приховано фіксував вказані локації. Ці дані необхідні ворогу для прицільного вогневого ураження позицій українських захисників та підриву оборони обласного центру.

Гроші за «роботу» на ворога мешканець Безлюдівки не отримував. Крім того, він не приховував свої анкетні дані. Для цього фігурант навіть надіслав співробітнику фсб рф повістку, яку йому вручили представники ТЦК.

На початку травня 2024 року правоохоронці викрили зловмисника, нині він перебуває під вартою.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Обвинуваченого судитимуть у Харківському районному суді Харківської області. Йому загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости