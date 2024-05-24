Судитимуть продавчиню з харківського ринку, яка закликала «не бомбити бєлгород»

Продавчиня на харківському ринку ТЦ «Барабашово» систематично серед своїх колег висловлювала позицію про те, що підтримує всі дії рф.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Жінка поширювала наративи кремлівської пропаганди, підтримувала так звану «СВО» і сподівалась на «освобождение Харькова».

Також вона додавала, що саме Україна винна у тому, що Харків постійно піддається обстрілам з боку російської армії. На її думку, дії окупантів правильні, тому що це помста за «бомбардировки мирного населения белгорода».

Колеги шанувальниці «руського миру» звернулись до правоохоронців та розповіли про її проросійські погляди.

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 61-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Жінку судитимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости