Криминал
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31.07.2021 13:40
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В Берлине произошла стрельба: ранены четыре человека

В Берлине произошла стрельба: ранены четыре человека

В ходе столкновения с применением огнестрельного оружия на стоянке строительного магазина Baumarkt в берлинском районt Веддинг в пятницу вечером были ранены 4 человека - трое мужчин и женщина. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

По словам представителя полиции, было сделано несколько выстрелов, четыре человека получили ранения, трое из них - серьезные. При этом один из пострадавших получил ножевые ранения, другой - пулевое, третий получил перелом кости. Как это произошло, до сих пор непонятно, полиция проводит следствие и задержала одного из участников ссоры, ищет авто, на котором могли приехать злоумышленники, в качестве свидетелей допрашивают еще нескольких людей.

Следователи считают, что это было «нападение на конкретных жертв». Проверяется версия выяснения отношений между так называемыми «большими семьями» - арабскими кланами, которые годами живут в немецких городах и нередко нарушают закон.

Агентство Телевидения Новости

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