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В Боровском районе председатель сельсовета сам себе выписывал премии

В Боровском районе председатель сельсовета сам себе выписывал премии

Председатель одного из сельсоветов Боровского района привлечен к ответственности за админкорупцию.

По информации начальника отдела прокуратуры Александра Алексейчука, установлено, что в период апреля-июня 2018 года мужчина при подписании распоряжений на премирование работников сельсовета, включая себя, не сообщал о наличии у него реального конфликта интересов. Он лично подписывал указанные распоряжения и в дальнейшем получал премию, чем совершил правонарушения, предусмотренные п.п. 1-4 ч. 1 ст. 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции", ч. Ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В отношении указанного лица составлено 6 протоколов о совершении административных правонарушений. На председателя сельсовета судом наложен штраф.

Источник: sq.com.ua

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