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В Британии 18-летняя мать бросила 1,5-летнюю дочь умирать с голоду: суд вынес приговор

В Британии 18-летняя мать бросила 1,5-летнюю дочь умирать с голоду: суд вынес приговор

В Британии суд приговорил 18-летнюю девушку Верфи Куди к девяти годам лишения свободы из-за того, что она бросила свою 1,5-летнюю дочь в квартире на шесть дней. Горе-мать в это время отправилась праздновать день рождения.

Малышка умерла от голода. Об этом пишет издание (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Происшествие случилось еще в 2019 году. 18-летняя девушка оставила маленькую дочь в квартире и исчезла на шесть дней. Как оказалось, горе-мать развлекалась со своим парнем в Лондоне.

По возвращению домой Верфи обнаружила, что ее дочь не дышит и позвонила в скорую помощь. Медики выяснили, что причиной смерти малышки стал голод, грипп, обезвоживание и сыпь от подгузников.

Сначала 18-летняя девушка отрицала то, что бросила дочь одну на шесть дней, но видео с камер наблюдения доказали ее виновность. Расследование завершили только в этом году и теперь горе-мать отправится в тюрьму на девять лет.

В Британии 18-летняя мать бросила 1,5-летнюю дочь умирать с голоду: суд вынес приговор


Источник:  Новости Ю

 

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Темы: чп

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