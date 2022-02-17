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В Мексике сотни перелетных птиц внезапно упали с неба и умерли

В Мексике сотни перелетных птиц внезапно упали с неба и умерли

В мексиканском городе Сьюдад-Куаутемок, штат Чиуауа, сотни мигрирующих птиц внезапно упали с неба и умерли во время миграции. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранним утром жители города увидели стаю желтоголовых трупиалов, которые зимой мигрируют в Мексику из Канады. На записи, которая стала вирусной в соцсетях, видно, как птицы неожиданно падают на землю. Некоторым из них удается подняться и улететь, другие так и остались на тротуаре. На другой записи, сделанной в этот же день, видно, как кто-то сметает безжизненных птиц с тротуара метлой.

«Выглядит апокалиптично!» — заметил в комментариях к видео один из зрителей. «Очень страшно, и я читал и о других подобных случаях, происходивших в мире», — написал другой.

Ветеринар, который обследовал разбившихся птиц, предположил, что они могли погибнуть в результате того, что надышались токсичными испарениями. По другой версии, их могло убить током после того, как они сели на линию электропередачи и перегрузили ее.

Некоторые пользователи соцсетей высказали предположение, что птицы погибли из-за проблемы, возникшей во время мурмурации — явления, когда большая стая птиц образует в воздухе динамические объемные фигуры. «Выглядит так, как будто направлявшие стаю птицы сбились с пути. Мертвые птицы, по всей видимости, погибли в результате столкновения с землей, учитывая, что выжившие трупиалы смогли улететь», — написал один из них.

Это мнение опроверг эколог из Британского центра экологии и гидрологии Ричард Брафтон. Хотя на записи не видно хищника, он почти уверен, что гибель птиц вызвана хищной птицей, спасаясь от которой, трупиалы врезались в землю время мурмурации.

Ранее сообщалось, что дождь из рыб несколько минут шел в американском городе Тексаркана, штат Техас, после того, как в регионе прошел ураган. Очевидцем необычного явления стал торговец подержанными машинами.

Источник: toneto.net/

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Темы: чп

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