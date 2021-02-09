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Пранкер решил разыграть ограбление ради славы на YouTube, но поплатился жизнью

Пранкер решил разыграть ограбление ради славы на YouTube, но поплатился жизнью

20-летний американец Тимоти Уилкс решил записать для YouTube пранк с ограблением, но глупая шутка стоила ему жизни, пишет BBC.

Вместе с другом Уилкс подошел к группе людей в семейном батутном парке Нэшвилла, держа в руках большие ножи. После этого в него выстрелил 23-летний молодой человек. Полиции он сказал, что действовал в порядке самообороны и понятия не имел, что это была "шутка". В связи со смертью Уилкса никого не арестовали.

Пранки с ограблениями собирают на YouTube миллионы просмотров, хотя платформа запрещает опасные розыгрыши. В 2019 году YouTube ввел запрет на видео с пранками, которые "заставляют жертв опасаться неминуемой серьезной физической опасности или вызывают серьезные эмоциональные расстройства у несовершеннолетних". Угрозы с использованием оружия и фальшивые ограбления стали нарушениями, за которых видео будет удалено.

Источник: apostrophe.ua/

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Темы: чп

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