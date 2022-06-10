В "ДНР" обкатали дворцовый переворот

"Коней на переправе не меняют" – мудрость, известная политикам, которые живут в кризисные эпохи, тем более военное время. Под таким лозунгом уже более двадцати лет российской черни продают путинщину, которая сама по себе напоминает бессмысленную переправу из ниоткуда в никуда в обёртке стабильной деградации.

Технически "спецоперация" – продолжение данной тенденции, ведь благодаря ей появляется предлог ничего особо не менять, дабы не нарушать балансы. Но в том-то и дело, что в пресловутой вертикали уже нет никаких балансов, они поломались после 24 февраля. Особенно отчётливо это заметно на примере передела сфер влияния в марионеточных квазиобразованиях, созданных Москвой на разрушенном оккупантами Донбассе. В данном случае внимание привлекло "ДНР", где с подачи киндер-гауляйтера захваченных рашистами украинских территорий Кириенко начался демонтаж "пушилинщины".

8 июня Пушилин произвел нехарактерные для него телодвижения в дыре. Под давлением Москвы он убрал с поста "главы "правительства" Александра Ананченко. Данный персонаж известен как креатура замглавы АП Дмитрия Козака и был тесно связан с семьёй беглого Януковича через структуры Курченко. Фактически в "ДНР" произведен переворот, в ходе которого ошметки донецкого клана полностью выбрасывают из игры и вместо них заводят "российский десант". Про самого Козака и говорить нечего: он давно уже всё.

Спешная отправка людей Кириенко рулить Донбассом косвенно указывает на нервозность Путина из-за срыва всех сроков "СВО". Не говоря уже о предстоящих колоссальных тратах даже для косметического рихтования руин захваченного украинского региона. Вероятно, в апреле после очередной корректировки военных планов Шойгу поставили срок выйти на административные границы Донецкой области к 1 июня. Но фанерный министр снова подставил "говнокомандующего".

Переворот в "ДНР" это ещё и пощёчина от Кириенко по физиономии Шойгу, которого ждёт судьба его узкоглазого побратима, маршала КНР Линь Бяо.

Насыщение марионеточного аппарата власти "ДНР" россиянами указывает на абсолютное недоверие Кириенко к мммщику Пушилину. За годы сидения проходимца в Донецке его ненавидят все, ведь даже в годы нацистской оккупации донетчане жили лучше, чем в "русском миру" при пушилинщине. Реноме жулика Пушилина коробит щепитильного и бездушного исполнителя Кириенко. Тем более, что через киндер-гауляйтера Путин решил произвести последний в его каденции распил денег россиян в рамках нацпроекта "восстановление Донбасса". Здесь следует обратить внимание на профайлы кириенковских смотрящих за оккупированным регионом.

Врио главы "правительства" назначен чиновник минпромторга РФ Виталий Хоценко. У него две функции. Он будет курировать разграбление ресурсов Донецкой области. Также Хоценко начинал свою карьеру в Ямало-Ненецком АО. Ресурсы именно этого богатого края будут отмыватся Кремлем на "восстановлении" Донбасса, и нужен смотрящий. Другой "варяг" – первый замглавы Ульяновской области Александр Костомаров. В его задачи входит контроль над Пушилиным и реализация сценария "усиленной интеграции ДНР в РФ". Для Костомарова крышей выступает чиновник Рапопорт, связанный с провальным проектом "Новороссия". Новый таргет для них – создание "федерального округа" на оккупированных территориях. Ещё один кириенковец – Евгений Солнцев – будет отвечать за налаживание транспортной логистики по линии Крым–Херсон–Донбасс–Ростов. Воистину, планов громадьё...

Вот так в разгар битвы за Донбасс фактически свергли Пушилина и бровью не повели. Конечно, жалеть о пушилинщине, как гротескной микромодели путинщины – последнее дело. Интересно другое: в "ДНР" российские бюрократы и силовики отработали схему задвигания неудобного "вождя" путем дворцового переворота, которая вполне себе применима и в общероссийских масштабах.

Источник: https://t.me/sytosokrata/652

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