Пропагандистские сми сообщают, что оккупационными «властями «лднр», Херсонской и Запорожской областей в этом году запланирована работа по лесоразведению и лесовосстановлению на площади 539,7 тыс га". А что же случилось?

Из-за развязанной путиным войны на Донбассе практически не осталось лесопосадок да и большей части лесных массивов. Все они используются российскими войсками для скрытного продвижения к позициям ВСУ. Ну а сами российские войска, не задумываясь и не обращая внимание на «сохранность лесных массивов», уничтожают все посадки и лесные массивы на пути их продвижения КАБами, ракетами, РСЗО и артиллерией. Достаточно посмотреть хотя бы на фото уничтоженного врагом Серебрянского леса. Результаты этого, как раз и пожинают оккупированные территории.

По словам специалистов сельского хозяйства южных районов «днр», активные военные действия и бездумное уничтожение российскими войсками лесонасаждений региона привели к климатическим изменениям. В частности, отсутствие лесополос привело к систематическому господствованию на Донбассе южных и юго-восточных ветров. Жаркая погода в совокупности с ветрами просто уничтожает посевы зерновых и бобовых, ранних овощей и фруктов.

В Волновахском, Старобешевском, Тельмановском и Володарском районах, находящихся под российской оккупацией, с апреля и по настоящее время не выпало ни одного дождя. Все, что уцелело после майских заморозков, сгорело от жгучего ветра и засушливой погоды, сопровождающейся сильными ветрами. Например, озимая пшеница в указанных районах уже стоит желтая, но колосья фактические пустые, а высота стеблей 15-18 см. Регион, который всегда полностью себя обеспечивал овощами, фруктами, зерном, бобовыми и бахчевыми культурами в этом году если и получит урожай, то только его четверть. Все это сотворила российская армия.

путин рассчитывал, что как и в 2022 году, когда российская армия захватила украинские элеваторы, портовые терминалы, зернохранилища и засеянные украинцами поля, сборы зерна в россии вдруг увеличились на 40%. И россия вдруг стала продавать зерно, хотя все время его закупала! А вот теперь в эти регионы будут завозить зерно и продукты питания. Вот вам наглядный пример, что бывает с регионами, куда приходит «русский мир»: там везде голод, разруха и нищета.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1793

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