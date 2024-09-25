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росія марно смикається перед Гаагою – відповідальності за окупацію і екоцид Криму не уникнути

росія марно смикається перед Гаагою – відповідальності за окупацію і екоцид Криму не уникнути

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

23 вересня МЗС рф зробило невдалу спробу вплинути на Постійну палату третейського суду в Гаазі, де розпочались слухання по суті за позовом України проти росії щодо порушень Конвенції ООН з морського права.

москва вимагає відхилити всі претензії за позовом про права у Керченській протоці. Пояснює тим, що «росія в повному праві може здійснювати свій суверенітет у просторі біля Кримського півострова, оскільки він став частиною рф внаслідок референдуму». Також заявлено, що «атаки України на Керченський міст можуть завдати серйозної шкоди екології».

Крім посилання на «референдум», який ніхто у світі не визнає, цікаве апелювання росії саме до «шкоди екології». Намагання уникнути неминучого, тобто руйнування мосту (про що неодноразово казали в Києві) за допомогою «екології», з боку москви – смішне. Адже ще від початку будівництва мосту Україна не тільки наполягала на його незаконності, а й попереджала про екологічні наслідки.

Цинічно й те, що з російського берега природоохоронні інтереси так само були проігноровані. Так, для того, щоб оминути процедуру екологічної експертизи, держдума рф внесла зміни до законодавства щодо неї, землевпорядкування, заповідних територій, водного і земельного кодексів. Згідно з «підлаштованим» законодавством, роботи можна було розпочинати, взагалі не чекаючи висновків експертизи.

Джерело: https://t.me/spravdi/41740

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