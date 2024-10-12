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Понад 20 000 пожеж спричинила війна

Понад 20 000 пожеж спричинила війна

Підготували унікальну карту пожеж в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Ця карта — частина другого випуску дослідження "російсько-українська війна: вплив на довкілля", яке ми презентуємо вже дуже скоро, цього місяця. Пожежі — лише одна з тем, яку ми розкриваємо в дослідженні. Також покажемо, як на довкілля України впливають мінування, підрив дамби Каховської ГЕС, як війна посилює зміну клімату, розповімо про те, що зараз відбувається з заповідними територіями в зоні бойових дій та в окупації.

Тож чекайте на новини і перешліть це повідомлення тим, кому ця тема цікава.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4100

Новости портала «Весь Харьков»

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