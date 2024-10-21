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Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

● Boston Dynamics и Исследовательский институт Toyota объявили о новом партнерстве для разработки роботов, с планами интеграции больших моделей поведения (LBM) TRI в электрического робота Atlas. LBM от Toyota нацелены на то, чтобы научить роботов справляться с многозадачностью. Партнерство объединяет две робототехнические лаборатории, принадлежащие конкурирующим автопроизводителям, Hyundai (которая приобрела Boston Dynamics в 2020 году) и Toyota. «Политика диффузии» TRI позволяет роботам обучаться 60+ сложным навыкам на людях без программирования, что является ключевым компонентом исследовательских усилий партнерства. Boston Dynamics сняла с вооружения своего гидравлического робота Atlas в апреле и представила электрическое обновление, которое в настоящее время тестируется на автомобильных заводах Hyundai.

● Прорыв Microsoft LLM? Теперь вы можете «запускать модели с 100 млрд параметров на локальных устройствах с повышением скорости до 6 раз и снижением энергопотребления на 82% — и все это без графического процессора!»

● Nvidia может достичь оценки в 5 триллионов долларов, поскольку доминирование ИИ стимулирует «возможности поколений». По данным Bank of America, Nvidia может даже достичь рыночной капитализации в 5 триллионов долларов, в основном за счет огромных возможностей в сегменте искусственного интеллекта, при этом спрос на ее графические процессоры только растет.

● Придумали робота для автоматизации складских процессов. Робот полностью автоматизирован, умеет сам подниматься и спускаться по полкам. В конце смены, он становится на зарядку и к утру снова готов работать.

● Учёные приблизились к победе над раком: впервые разработана вакцина, обучающая иммунную систему полностью уничтожать раковые опухоли. Вакцина представляет собой набор модифицированных бактерий, которые, попадая в организм, учат его распознавать и атаковать раковые клетки. При опухолевых клеток. То есть потенциально можно вылечить любой вид рака. Во время испытаний на мышах вакцина помогла избавиться от рака кишечника и меланомы. Эти результаты указывают на перспективность вакцины в лечении как первичных, так и метастатических форм рака. Сейчас учёные готовятся к расширенным испытаниям, чтобы выпустить вакцину как можно скорее.

● В США одобрен крупнейший в мире геотермальный проект мощностью 2 ГВт, который обеспечит электроэнергией 2 миллиона домов. Самый большой завод в мире

● Геотермальный электропроект «Кейп Ферво» вырабатывает энергию путем закачки воды в горячие подземные горные породы. Нагретая вода извлекается для производства электроэнергии.

● Аналитики Anthropic заявили, что однажды ИИ может «саботировать» человечество — он способен притворяться, что не способен что-то сделать, чтобы убедить тестировщиков, что он не опасен, а также намеренно допускать проникновение вредоносного контента в рамках злонамеренного плана. Компания исследовала четыре различных вектора угроз «саботажа» для ИИ и пришла к выводу, что для текущих моделей достаточно «минимальных мер смягчения».

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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