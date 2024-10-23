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Важкі метали, вибухові речовини та отрутохімікати – військові екологи проаналізували ґрунт на деокупованих територіях Миколаївщини

Важкі метали, вибухові речовини та отрутохімікати – військові екологи проаналізували ґрунт на деокупованих територіях Миколаївщини

У ґрунтах на деокупованих територіях Миколаївської області виявлено підвищений вміст важких металів (миш’яку, свинцю, міді, цинку) та залишків вибухових речовин.

Такі перші результати інструментально-лабораторних досліджень, які були проведені спеціалістами Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки (далі – Центр) після звернення Миколаївської обласної військової адміністрації, яка опікується ліквідацією забруднення довкілля компонентами вибухонебезпечних предметів.

Виявлені забруднення є наслідком ракетних і артилерійських ударів російської армії, що мали хаотичний характер та влучали в підприємства і склади зберігання засобів захисту рослин, агрохімії (отрутохімікатів), пального. Окремі ділянки зазнали значного ушкодження ґрунтового покриву з порушенням його природного стану, що потребуватиме великих зусиль для рекультивації порушених земель.

Спеціалісти Центру обстежили земельні ділянки в районі міста Снігурівка та села Шевченкове. Було відібрано зразки ґрунту, мулу та води з річки Інгулець. Військові екологи провели низку вимірювань найсучаснішими приладами. Детальніші результати з’являться після аналізу зразків у лабораторних умовах за участю фахівців Української лабораторії якості й безпеки продукції АПК.

Проведені дослідження сприятимуть відновленню постраждалих територій та поверненню їх до господарського використання, відтворення природних екосистем, у тому числі особливо цінних земель природно-заповідного фонду.

Джерело: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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