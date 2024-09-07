Читаем заголовки местных изданий «днр», в которых обсуждаются возникшие проблемы. Но в россии не может быть проблем, там все хорошо. Поэтому один позитивчик!

«В днр появится единая платежка на услуги ЖКХ». Вот это достижение! «В Горловке скоро завершат ремонт дороги до ст. Никитовка». «В Макеевке намерены раньше срока отремонтировать школу с почти 100-летней историей». А это ничего, что уже идут занятия в школах, а школу обещают отремонтировать раньше срока? К Новому Году? Зато - позитивчик!

«путин уверен, что россия сохранит темпы строительства жилья в следующем году». «В «днр» намерены капитально отремонтировать все многоквартирные дома до 2048 года».

А что делать до 2048 года?! Обещаний много, но ответ на все это дает сам главарь «днр»: «Пушилин обнаружил дыры в кровле «отремонтированного» дома в Макеевке». Ну нормально! россияне так и ремонтируют. Сразу же выделяют деньги на ремонт крыши и всем хорошо! Ура!

«Власти ДНР рассказали, что делать жителям, у которых из крана идет грязная вода». Проблему с забитыми канализационными колодцами на севере Макеевки решат к октябрю».

"Гендиректор «Воды Донбасса» Андрей Григорьев встретился с жителями макеевского поселка шахты им. Бажанова и обсудил с ними ситуацию с качеством воды и состоянием канализационных колодцев, на которое поступили жалобы». Обратите внимание, не приехал по многочисленным жалобам жителей на качество воды, а обсудил …

По словам чиновника, причина грязной жижи из кранов жителей - «перепады давления и подача воды по графику увеличивают аварийность в работе системы и приводят к попаданию в водопровод загрязнений извне». «В таких случаях нужно обратиться в ЖЭК для проверки состояния внутридомовых сетей. Если состояние сетей удовлетворительное, обратиться в „Воду Донбасса“ для анализа качества воды, поступающей по разводящим сетям к дому». Но количество воды и ее качество от этого не увеличится!

«Обсудили и жалобы на забитые канализационные колодцы. В скором времени проблема решится», - к 1 октября! Ничего страшного. Еще месяц в квартирах и домах будет стоять привычный российский смрад. "Русский мир" в 2014 году обещал: «У вас все будет, как в россии!» Ну все так и сделали. Наслаждайтесь!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1869

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