В Госрезерве заявили о захвате главного офиса неизвестными

Неизвестные ворвались и захватили главный офис Государственного агентства резерва. Об этом сообщает пресс-служба Госрезерва в четверг, 2 апреля.

В ведомстве заявляют, что утром более 20 неизвестных лиц без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Госрезерва. При этом неизвестные повредили государственное имущество, оргтехнику. Также в ведомстве не исключают возможного заражения работников коронавирусом.

«Здание Госрезерва является режимным объектом и попасть внутрь возможно исключительно по электронным пропуском, неизвестные ворвались в то время, когда один из сотрудников заходил в агентство. По просьбе охраны не нарушать режим карантину и покинуть помещение, они категорически отказались и вызвали патруль полиции. Не известно зафиксировал патруль нарушения неизвестными запрета собираться больше 10 человек, тем больше в помещении менее 40 м.кв.», - отметили в ведомстве.

"После отъезда патрульных неизвестные, минуя охрану, попытались ворваться в кабинеты Госрезерва, в которых в то время находились дежурные работники, обеспечивающие деятельность агентства в период карантина. Кроме того, неизвестные, взломав дверь, попытались попасть в кабинет председателя агентства" - добавили в пресс-службе.

В Госрезерве называют случившееся попыткой некоторых политических сил заблокировать работу агентства, потому что теперь весь офис должен быть закрыт на карантин, а это может привести к блокированию работы государственного органа.

"На вопрос представителя Госрезерва, чем обусловлены такие радикальные действия, неизвестные сообщили, что они подготовили письмо председателю Госрезерва и хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски. Что касается масок, то Госрезерв передал все 9 млн 986 тыс. масок Министерству здравоохранения, которое занимается их распределением", - подытожили в ведомстве.

Ранее в Украине заявили об активизации рейдеров во время карантина.

Сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний Опендатабот заявил, что в Украине активизировались рейдеры.

Напомним, в декабре в Украине появился Офис противодействия рейдерству. Позже сообщалось, что правительство упростило процедуру рассмотрения жалоб на рейдерство в отношении имущественных дел, теперь некоторые заявки будут рассмотрены в течения 24 часов.

Агентство Телевидения Новости