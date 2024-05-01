16,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних ліхтарів: новий епізод
НАБУ і САП спільно з СБУ викрили завдання додаткових 10,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних світильників для потреб однієї з територіальних громад Одещини. Завдання ще 6 млн грн збитків викрили у листопаді 2023 року.
У 2018 році депутат Одеської обласної ради VII скликання організував укладання селищним головою тергромади договорів на облаштування вуличного освітлення з підконтрольним йому товариством в обхід тендерних процедур та без застосування електронної системи закупівель. Це дозволило підряднику завищити вартість продукції у понад 6 разів.
Надалі депутат облради організовував підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт, в які внесли неправдиві дані щодо понесених витрат. Це і стало підставою для перерахування підряднику завищеного платежу.
Серед підозрюваних:
- депутат Одеської обласної ради та директор підконтрольного йому товариства;
- колишній селищний голова однієї з територіальних громад Одещини.
Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2516