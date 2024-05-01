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16,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних ліхтарів: новий епізод

16,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних ліхтарів: новий епізод

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили завдання додаткових 10,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних світильників для потреб однієї з територіальних громад Одещини. Завдання ще 6 млн грн збитків викрили у листопаді 2023 року.

У 2018 році депутат Одеської обласної ради VII скликання організував укладання селищним головою тергромади договорів на облаштування вуличного освітлення з підконтрольним йому товариством в обхід тендерних процедур та без застосування електронної системи закупівель. Це дозволило підряднику завищити вартість продукції у понад 6 разів.

Надалі депутат облради організовував підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт, в які внесли неправдиві дані щодо понесених витрат. Це і стало підставою для перерахування підряднику завищеного платежу.

Серед підозрюваних:

- депутат Одеської обласної ради та директор підконтрольного йому товариства;

- колишній селищний голова однієї з територіальних громад Одещини.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2516

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