Повідомлено про підозру голові райсуду Дніпропетровщини та посереднику, яких викрили на одержанні 2500 доларів хабаря

29 квітня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру голові одного з районних судів на Дніпропетровщині, якого викрили на отриманні 2500 доларів США неправомірної вигоди. Дії судді кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.

25.04.2024 за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру посереднику – ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що голова суду, діючи за посередництва з іншою особою, одержав 2 500 доларів США від громадянина за зняття арешту з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.

Правоохоронцями задокументовано отримання через посередника указаних коштів та в подальшому винесення рішення на користь особи.

Зауважимо, що 26.04.2024 до посередника застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 151 400 грн.

▶ ️Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2198

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