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Повідомлено про підозру голові райсуду Дніпропетровщини та посереднику, яких викрили на одержанні 2500 доларів хабаря

Повідомлено про підозру голові райсуду Дніпропетровщини та посереднику, яких викрили на одержанні 2500 доларів хабаря

29 квітня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру голові одного з районних судів на Дніпропетровщині, якого викрили на отриманні 2500 доларів США неправомірної вигоди. Дії судді кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.

25.04.2024 за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру посереднику – ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що голова суду, діючи за посередництва з іншою особою, одержав 2 500 доларів США від громадянина за зняття арешту з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.

Правоохоронцями задокументовано отримання через посередника указаних коштів та в подальшому винесення рішення на користь особи.

Зауважимо, що 26.04.2024 до посередника застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 151 400 грн.

▶ ️Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2198

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