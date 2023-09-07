В Харкові поліція затримала грабіжника

Патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до грабежу.

Під час патрулювання Шевченківського району міста, патрульні отримали виклик про грабіж, повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Заявник повідомив, незнайомий чоловік на вулиці Клочківській побив жінку та відкритим шляхом заволодів грошовими коштами, після чого побіг з місця події в невідомому напрямку.

Під час відпрацювання виклику патрульні помітили та затримали чоловіка який підпадав під орієнтування.

Для з’ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости