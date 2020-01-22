В Харькове поймали пьяного до беспамятства водителя

Патрульные остановили автомобиль Hyundai сегодня, 21 января, днем ​​на ул. Вешенской в Харькове. Как сообщили в пресс-службе патрульной полициии Харьковской области, водитель нарушил правила дорожного движения (п 31.4.3 ПДД Украины).

Во время общения с мужчиной и составления административных материалов полицeйские обнаружили в него признаки алкогольного опьянения. Водитель не отказался пройти на месте освидетельствование на состояние опьянения, и как результат - 2,89 промилле, что в 14 раз превышает допустимую норму - 0,2 промилле.

Патрульные составили на водителя соответствующие административные материалы, которые в дальнейшем будут переданы на рассмотрение суда.

Источник: sq.com.ua

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