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В Харькове суд установил залог для подозреваемой в резонансом ДТП

В Харькове суд установил залог для подозреваемой в резонансом ДТПЗащита просила домашний арест. Суд отказал, но изменил меру пресечения таким образом, что Котова теперь может выйти под залог, подтвердила «МедиаПорту» пресс-секретарь Харьковского апелляционного суда Евгения Бондаренко.

По её словам, сумма залога — около 528 тысяч гривен.

«Коллегия судей Харьковского апелляционного суда сегодня озвучила резолютивную часть. Мера пресечения осталась прежней — «содержание под стражей». Но коллегия судей отменила в части неопределения залога и предусмотрела внесение залога в размере 300 прожиточных минимумов — 528 тысяч гривен», — рассказала Бондаренко.

6 июля этого года автомобиль Toyota под управлением 58-летней Котовой насмерть сбил 19-летнего велосипедиста Андрея Бессонова. Он был спортсменом-мотогонщиком.

Суд избрал Котовой меру пресечения в виде содержания под стражей без залога.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: дтп

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