В Холодногорском районе в салоне припаркованного авто найдено тело с огнестрельным ранением

Около 3 часов дня на улице Игоря Муратова прохожие заметили подозрительный автомобиль, который довольно долго был припаркован. В середине находился мужчина. Прохожие позвонили правоохранителям. На место прибыли следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, а также кинологическая служба. Подозрения подтвердились: в салоне находился мужчина с огнестрельным ранением, ставшим для него смертельным. Сотрудники полиции выяснили: погибшему 39 лет и с 18 января он считался без вести пропавшим. Теперь в полиции должны выяснить обстоятельства его смерти. О последних событиях Виктория узнала от сотрудников полиции, зашедших в ее магазин, чтобы опросить свидетелей. Женщина, говорит, три года живет в этом районе и раньше подобных случаев никогда не бывало. Но теперь, говорит, страшно вечером возвращаться домой.

Виктория

Полиция приходила спрашивала камеры наружные или внутри. А рассказала девочка, которая работает в больнице. Сказала, что нашли мужчину с огнестрелом. Просто вчера очень много полиции было. Но ничего не знаю, ни мужчину кто, что.

Правоохранители внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Тем временем в телеграмм-пабликах разместили фото и информацию о том, что мужчина с похожей внешностью, предположительно, присваивал чужие деньги и исчезал. Это может быть одним из мотивов убийства.

Агентство Телевидения Новости