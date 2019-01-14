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В полиции рассказали подробности нападения на топ-менеджера облэнерго в Харькове

В полиции рассказали подробности нападения на топ-менеджера облэнерго в Харькове

По факту нападения на заместителя генерального директора компании «Харьковоблэнерго» 12 января правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 12 января с места проживания бригадой скорой медицинской помощи в больницу госпитализировали 43-летнего заместителя генерального директора компании «Харьковоблэнерго»  с ножевыми ранениями живота и грудной клетки.

Полицейские установили, что в 16:00 у дверей собственной квартиры в шестнадцатиэтажном доме на потерпевшего напали двое неизвестных в масках. 

Злоумышленники несколько раз ударили мужчину ножом по туловищу и чем-то по голове, после чего скрылись по лестнице через пожарный выход. 

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства. 

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников, причастных к покушению на жизнь мужчины.

Агентство Телевидения Новости

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