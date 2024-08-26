Вбивство на замовлення у Харкові: 200 ударів ломом та дерев’яною битою

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру трьом чоловікам в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, на замовлення, із корисних мотивів та за попередньою змовою групою осіб (п. п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у березні 2024 року у лісовому масиві поблизу вул. Рудничної в Харкові двоє підозрюваних вбили 34-річного чоловіка.

Потерпілому завдали по всьому тілу щонайменше 200 ударів металевим ломом та деревʼяною битою. Від отриманих травм постраждалий помер на місці.

Правоохоронці затримали вбивць в порядку ст. 208 КПК України. Ними виявились раніше неодноразово судимий 33-річний чоловік та 42–річний мешканець села Мурафа.

Встановлено, що до 33-річного підозрюваного звернувся його давній знайомий та попросив за гроші вбити потерпілого за те, що він заборгував перед ним чималу суму.

33-річний фігурант, розуміючи, що він один не впорається, звʼязався зі своїм товаришем, який відбуває покарання у ДУ «Харківський слідчий ізолятор», та попросив підшукати йому «напарника». Увʼязнений впорався зі своєю задачею та передав контакт другого вбивці — 42-річного мешканця села Мерефа.

За клопотанням прокурорів суд взяв під варту трьох підозрюваних.

Наразі головний фігурант — замовник вбивства — переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Агентство Телевидения Новости